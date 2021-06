Donkey Kong x Taiko no Tatsujin Jungle Jams sarà annunciato all'E3?

Recentemente si è parlato di un nuovo gioco di Donkey Kong in sviluppo negli studi Nintendo, secondo un leak il gioco in questione esiste veramente ma non sarà un platform, bensì un crossover sulla scia di Mario + Rabbids Kingdom Battle e Cadence of Hyrule.

Il gioco in questione dovrebbe intitolarsi Donkey Kong x Taiko no Tatsujin Jungle Jams e si presenterebbe come un crossover con la serie musicale Taiko no Tatsujin di Bandai Namco. Secondo i piani sarebbe prevista una presentazione all'E3 di Los Angeles, anche se le informazioni in possesso del leaker risalgono allo scorso anno e dunque potrebbero non essere aggiornate.

Donkey Kong x Taiko no Tatsujin Jungle Jams viene definito come il successore spirituale di Donkey Kong Jungle Beat, insieme al gioco usciranno anche nuovi Amiibo tra cui Donkey Kong con i bongo e i personaggi Don Wada e Katsu Wada, tutte le statuine sbloccheranno nuove modalità, tra cui Attacco al Tempo.

Chiaramente niente di quanto riportato è stato confermato, per saperne se Donkey Kong x Taiko no Tatsujin Jungle Jams esiste davvero oppure no dovremo aspettare il Nintendo Direct E3 2021 in programma il 15 giugno, il nuovo gioco di Donkey Kong potrebbe essere uno dei titoli della lineup autunno/inverno della casa di Kyoto.