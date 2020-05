Dontnod: gli autori di Life is Strange e Vampyr aprono un nuovo studio

Dontnod Entertainment, studio francese responsabile di Life is Strange, Remember Me e Vampyr, ha annunciato l'apertura di un nuovo studio a Montreal, in Canada.

Il nuovo ramo dell'azienda è già al lavoro su un nuovo progetto non ancora annunciato. Obiettivo di Dontnod è quello di creare videogiochi di alta qualità capaci di conquistare un pubblico sempre più esigente ed attento. Dopo essere stato fondato in Francia lo studio mira ora ad una espansione internazionale e il secondo studio di Montreal sarà centrale in questa nuova strategia.

Dontnod è attualmente al lavoro su vari progetti tra cui Twin Mirror (pubblicato da Bandai Namco) e Tell My Why di Microsoft, inoltre la compagnia ha rinnovato il proprio accordo con Focus Home Interactive per un nuovo titolo, non è escluso che questo possa essere Vampyr 2.

Nulla è stato annunciato in ogni caso al momento, Dontnod ha lavorato in queste anni su PC di successo come Life is Strange di Square Enix e il già citato Vampyr. Al 2013 risale invece il gioco d'esordio, Remember Me, pubblicato da Capcom e accolto positivamente dalla critica, purtroppo non baciato dal successo commerciale sperato.