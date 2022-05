Dontnod cambia nome: il futuro degli studi Don't Nod nel teaser dei giochi in sviluppo

Diversamente da quanto ipotizzato, il reveal di Dontnod Entertainment assume contorni ben più ampi che si concretizza con il cambio di nome in Don't Nod e l'annuncio del nuovo logo con un teaser che suggerisce i temi dei giochi in sviluppo.

Nel presentare la nuova "visual identity" di Don't Nod, i vertici della compagnia transalpina si dicono emozionati da ciò che li attende in futuro e dal lavoro che hanno svolto nei quattordici anni di attività degli ormai "vecchi" studi Dontnod Entertainment.

Il rebranding di Don't Nod s'accompagna a un filmato che non si limita a presentare il nuovo logo dell'azienda ma lo contestualizza nell'ottica dei misteriosi videogiochi in sviluppo presso l'azienda madre e i team satellite della compagnia d'oltralpe.

Nel teaser confezionato da Don't Nod, il logo ufficiale si evolve negli scenari virtuali di sette esperienze interattive dalle tematiche più disparate: in una scena si può osservare il nuovo logo disegnato su di una videocassetta VHS, mentre in altri contesti della clip il logo risulta essere impresso sulla neve, scavato nella roccia, composto di rune in una foresta o proiettato su di uno sfondo spaziale.

Solo con il tempo, quindi, capiremo davvero cosa bolle in pentola dalle parti di Don't Nod e, soprattutto, quali saranno i riflessi di questo rebrand sul futuro IP più celebri della precedente Dontnod Entertainment, su tutte Life is Strange e Vampyr.