Dontnod commenta il reveal trailer di Life is Strange 2, tante altre novità in arrivo

Square-Enix e Dontnod hanno pubblicato ieri il primo trailer di Life is Strange 2, arrivano ora anche i commenti di Raoul Barbet e Michel Koch, Co-Creative Director del nuovo LIS, i quali si dicono estremamente felici dei risultati ottenuti.

"L'uscita di Captain Spirit è stato un grande momento per il team e non vediamo l'ora di presentare la nuova storia e i nuovi personaggi di Life is Strange 2 ai giocatori", ha dichiarato Raoul Barbet, Co-Creative Director di Life is Strange 2 presso Dontnod Entertainment. "Abbiamo lavorato in stretto contatto con il team originale per mantenere ciò che ho amato della prima stagione: le emozioni, il lavoro cinematografico e, ovviamente, la musica."

"Dopo le emozionanti avventure di Max e Chloe, non vediamo l'ora di presentarvi Sean e Daniel Diaz, i nostri nuovi protagonisti, e che scopriate la loro avventura", ha affermato Michel Koch, Co-Creative Director di Life is Strange 2 presso Dontnod Entertainment. "Siamo stati molto felici di poterci tuffare di nuovo nell'universo di Life is Strange insieme al nostro autore principale, Jean-Luc Cano, per creare la nuova storia e i nuovi personaggi."

Il team di Dontnod Entertainment ritorna con una storia inedita, dopo essersi dedicato a Life is Strange 2 fin dal completamento di LIS. Dontnod è decisa a continuare la sua tradizione di racconti emozionanti con personaggi credibili in un'ambientazione realistica, con una nuova storia che tratta di temi reali come la famiglia, l'educazione e la crescita.

"Siamo lieti di presentare Life is Strange 2, una delle nostre uscite più importanti di quest'anno. Dopo il grande successo della prima stagione, sapevamo che creare un sequel all'altezza del primo capitolo sarebbe stata una vera sfida", ha dichiarato Jon Brooke, VP of Brand and European Marketing presso Square Enix External Studios. "Siamo convinti che il talentuoso team Dontnod, che ha lavorato in stretto contatto con il personale di Square Enix External Studios, questa volta si è davvero superato."