Dontnod continua a crescere: 5 nuovi giochi auto-pubblicati tra il 2022 ed il 2025

Dontnod Entertainment, software house autrice dell'originale Life is Strange e di Vampyr, continua la propria espansione come compagnia impegnata nell'industria dei videogiochi. Come riportato all'interno del suo ultimo resoconto finanziario, il team ha in mente grandi progetti per i prossimi anni.

Tanto per cominciare, Dontnod si dice interessata a fare da publisher autonomo per i titoli che pubblicherà nel corso dei prossimi anni, estendendo inoltre il proprio raggio d'azione anche al mercato cinese:

"Dontnod è in una posizione perfetta per intensificare il suo piano di sviluppo volto a raccogliere più valore generato dalle sue creazioni originali autopubblicando più giochi ed estendendo la portata del suo catalogo ai dispositivi mobile in Asia".

Procedono dunque i lavori per rendere a tutti gli effetti operativa la divisione publishing della compagnia:

"A seguito della creazione dei nuovi reparti di pubblicazione e marketing per la promozione di videgiochi, all'inizio del 2021 Dontnod è entrata a far parte di SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs), che riunisce i principali editori di videogiochi in Francia. Questa nuova pietra miliare riflette il desiderio dello studio di contribuire allo sviluppo di un settore con una significativa portata internazionale e che si dimostra un forte motore per l'economia francese".



Viene infine specificato che lo studio si trova attualmente alle prese con ben cinque nuovi progetti da pubblicare nei prossimi anni, che andranno ad affiancare il già annunciato titolo realizzato in collaborazione con Focus Home Interactive:

"Infine, Dontnod sta continuando a sviluppare la nuova co-produzione con Focus Home Interactive, nel mentre porta avanti il design/pre-produzione di altri 5 titoli auto-pubblicati in uscita tra il 2022 e il 2025". Tra questi non ci sarà ovviamente Life is Strange: True Colors, affidato alle mani di Deck Nine, già autori di Life is Strange: Before the Storm.