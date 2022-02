Dontnod: i creatori di Life is Strange pubblicheranno 8 nuovi giochi entro il 2025

Dopo aver rifiutato diverse offerte di acquisizione ed essersi trasformato in un vero e proprio publisher, Dontnod ha cominciato a fare sul serio. Nell'ambito dell'ultimo resoconto finanziario, il team francese ha delineato dei piani molto ambiziosi per il futuro.

Lo studio responsabile di Life is Strange, Vampyr, Tell Me Why, Twin Mirror e Remember Me ha annunciato l'intenzione di pubblicare ben otto giochi appartenenti ad IP di sua proprietà entro il 2025, dei quali solamente due sono stati già confermati. Il primo s'intitola Gerda: A Flame in Winter ed è sviluppato dallo studio danese PortaPlay. Si tratta di un'esperienza GDR caratterizzata da una narrativa intimistica, con protagonista una donna di nome Gerda che abita in un villaggio danese. Il gioco è atteso nel 2022 e può già essere aggiunto alla lista dei desideri di Steam. Del secondo progetto, invece, sappiamo solamente che è creato in collaborazione con i belgi di Studio Tolima, dunque non conosciamo né il titolo né il genere.

Gli altri sei giochi promessi entro il 2025 sono invece totalmente sconosciuti, anche se Dontnod Entertainment ha confessato la sua volontà di focalizzarsi nel segmento degli action RPG e di creare una divisione multi-progetto a Montreal incentrata su produzioni dalla forte componente narrativa. Nel 2022, inoltre, accelererà lo sviluppo del misterioso Project 8 prodotto da Focus Entertainment.

Dall'ultimo resoconto finanziario è anche emerso che Vampyr ha raggiunto quota 10 milioni di giocatori: 8 milioni sono da attribuire ai download gratuiti offerti da Epic Games Store durante un free-day, che Dontnod ha descritto come il maggior successo finanziario della sua storia dopo Life is Strange 1.