Dontnod si evolve: il team di Life is Strange e Vampyr diventa publisher

A breve distanza dall'annuncio di Life is Strange: True Colors, il team di Dontnod si cimenta in una ulteriore nuova avventura nel campo della produzione videoludica.

La software house francese, autrice di - tra gli altri - Vampyr e Twin Mirror, ha infatti annunciato l'intenzione di portare sul mercato la prima opera che porterà la firma di ontnod in quanto publisher. La compagnia ha deciso di esordire nel settore della pubblicazione di produzioni terze parti, scegliendo per l'occasione di agire tramite una co-produzione in collaborazione con il team danese di PortaPlay.



Gli sviluppatori nordeuropei stanno al momento plasmando una "creazione originale, in linea con la visione editoriale e i valori di Dontnod", hanno dichiarato gli autori di Life is Strange. Sull'identità e la natura del titolo, non sono al momento disponibili informazioni precise, che saranno condivise con il grande pubblico solamente più avanti.



"In quanto publisher, - ha dichiarato Xavier Spinat, responsabile della nuova divisione di Dontnod - vogliamo offrire ai giocatori esperienze che siano accessibili al grande al pubblico e al contempo in grado di fissare uno standard elevato in termini di tematiche e qualità del design". La produzione sarà la prima a vedere Dontnod nei panni di publisher di titoli terze parti, dopo una prima esperienza di auto-publishing con Twin Mirror.