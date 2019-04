Dontnod e Focus Home sono al lavoro su un nuovo progetto

Il publisher francese Focus Home Interactive ha annunciato di aver rinnovato la partnership con lo studio Dontnod Entertainment per lo sviluppo d un nuovo progetto, definito come "uno dei più ambiziosi mai sviluppato dalle due compagnie".

Dontnot e Focus Home hanno già collaborato insieme per Vampyr, titolo lanciato nel giugno 2018 e capace di vendere oltre un milione di copie, cifra destinata ad aumentare con l'arrivo del gioco su Nintendo Switch. Le due aziende francesi sono già impegnate in un gioco gioco del quale però non sappiamo nulla, non è chiaro dunque se Dontnod sia al lavoro su Vampyr 2 oppure su una nuova IP.

Secondo un recente report finanziario, lo studio è attualmente al lavoro non solo su Life is Strange 2 (Square Enix) e Twin Mirror (Bandai Namco) ma anche su due nuovi progetti, tra cui quello appena annunciato con Focus Home Interactive, mentre dell'ultimo gioco misterioso non ci sono tracce ma si mormora che la compagnia abbia già trovato un publisher interessato.