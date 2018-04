Dontnod è in trattativa con un grande publisher per la produzione di due nuovi giochi

Sulle pagine di Le Figaro, Dontnod Entertainment, software house al momento al lavoro su Vampyr e conosciuta per aver dato i natali a Life is Strange e Remember Me, ha annunciato di essere in trattativa con un grande publisher per la pubblicazione di due nuovi giochi.

Al momento non sappiamo se Dontnod voglia affidarsi completamente alla figura del publisher o co-produrre i giochi, adottando quindi lo stesso modello economico di Vampyr, ma l'intenzione di entrare in Borsa e le conseguenti affermazioni del presidente Oskar Guilbert sembrerebbero puntare verso la seconda ipotesi: "Finanziando noi stessi una piccola parte dello sviluppo corriamo rischi finanziari, ma ciò ci permette di generare royalty maggiori in caso di successo [...] Non abbandoneremo del tutto il modello classico, ma vogliamo trovare un equilibrio".

Sembra proprio, dunque, che Dontnod Entertainment abbia grandi piani per il futuro: oltre all'ormai prossimo Vampyr, gioco di ruolo action prodotto in collaborazione con Focus Home Interactive in arrivo il 5 giugno, sappiamo già che la software house francese ha in cantiere Life is Strange 2 assieme a Square Enix, e un titolo non ancora annunciato in partnership con Bandai Namco in sviluppo dal 2016. A questi, si aggiungono i due nuovi progetti di cui vi abbiamo parlato a inizio news. Cosa vi aspettate da Dontnod Entertainment?