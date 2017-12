Donut County annunciato per PS4 durante la PlayStation Experience 2017

Durante la PlayStation Experience 2017,ha annunciato chearriverà sunel corso del 2018. Il gioco si presenta come un puzzle game in cui bisogna controllare un buco nel terreno.

Come potete vedere nel gameplay trailer riportato in cima alla notizia, in Donut County bisognerà controllare un buco nel terreno con l'obiettivo di risucchiare gli oggetti presenti nello scenario. Man mano che risucchierete gli oggetti, il buco diventerà sempre più grande, con la possibilità di attrarre elementi sempre più voluminosi. Un concetto che per certi versi ricorda le meccaniche di Katamari.

A fondo pagina trovate anche le prime immagini ufficiali del gioco.