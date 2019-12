DOOM 1 e 2 per console si aggiornano gratis con Final DOOM e Sigil

Bethesda ha annunciato che i porting console di Doom 1 e 2 si aggiorneranno a breve con un update gratuito che introdurrà due mod: Final Doom e Sigil, quest'ultima creata dal celebre John Romero.

La notizia è arrivata durante il livestream di Bethesda dedicato al 26° anniversario di Doom. Per celebrare l'occasione, il publisher ha deciso di fare un regalo ai possessori del porting di Doom 1 e 2 su PS4 e Xbox One.

I porting si espanderanno infatti a breve con un aggiornamento gratuito che includerà Final Doom e Sigil, due celebri mod dei classici Doom già disponibili su PC. Sigil è stato pubblicato a maggio, e si presenta a tutti gli effetti come un classico FPS basato sul motore grafico dei classici Doom, creato da Jhon Romero in persona: il pacchetto include nove livelli per giocatore singolo e nove livelli per la modalità deathmatch.

Final Doom, che invece è stato pubblicato originariamente su PC nel 1996, include a sua volta TnT: Evilution e The Plutonia Experiment.

Sigil e Final Doom verranno aggiunti a breve su Doom 1 e 2 per PS4 e Xbox One, tramite un update gratuito, in data ancora da precisare. Inoltre Doom 2 riceverà a sua volta l'espansione No Rest for the Living.

A proposito del 26° anniversario di Doom, ricordiamo che negli store UK è spuntata la Doom Slayer Collection, raccolta che include tutti i capitoli della serie. Un ottimo antipasto in attesa di DOOM Eternal.