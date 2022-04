DOOM 1: Digital Foundry spiega come funziona la mod Ray Tracing

Il primo storico gioco della serie di DOOM ha ricevuto una mod Ray Tracing, ringiovanendo così lo sparatutto ideato da John Carmack e John Romero che porta ormai sul groppone quasi trent'anni di vita.

L'aspetto più sorprendente della mod realizzata da Sultim Tsyrendashiev è che è riuscito ad introdurre un sistema di Ray Tracing in un gioco che, a conti fatti, non presenta un'illuminazione vera e propria. Le arene dello shooter sono manualmente arricchite da fasci di luce, torce e texture, ma sono dettagli che non funzionano di certo come in un videogioco moderno, e non contribuiscono a creare un tradizionale impianto di illuminazione.

Come è stato possibile, quindi, aggiungere il Ray Tracing? A quanto pare, il modder ha dovuto lavorare sugli asset del gioco, modificarli e renderli compatibili con la tecnologia del Ray Tracing e in grado di proiettare luci ed ombre. Le luci provenienti dai particellari di alcuni elementi di gioco (tra cui ad esempio le palle di fuoco) si muovono sulla scena causando cambiamenti nell'illuminazione e creando ombre danzanti, offrendo un effetto abbastanza simile a Doom 3. In generale, Digital Foundry si è detta molto colpita dalla creatività e dall'impegno dimostrati dal modder. Per tutti gli ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al video che trovate in apertura.