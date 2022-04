Doom 1: lo sparatutto infernale è uno spettacolo con la mod Ray Tracing

Sono trascorsi quasi tre decenni dal lancio di Doom ma l'iconica serie sparatutto ideata da John Carmack e John Romero non è mai stata così celebre tra i patiti del genere. Non c'è da sorprendersi, quindi, se un gruppo di modder ha deciso di "rifare il look" a Doom 1 introducendo il Ray Tracing.

Il tool elaborato dal collettivo di sviluppatori amatoriali utilizza le tecniche più avanzate di path tracing per simulare l'illuminazione in tempo reale, donando così al capolavoro FPS del 1993 un aspetto del tutto nuovo.

L'adozione del path tracing "generico", oltre tutto, rende la mod compatibile con un'ampia gamma di PC, ivi comprese le GPU AMD e le schede video NVIDIA sprovviste dei tensor core delle Serie 20 e 30. Per garantire le massime prestazioni e la fluidità tanto cara ai fan di DOOM, i modder si sono sforzati di implementare anche delle patch amatoriali per supportare l'upscaling FSR e DLSS.

I lavori su questa mod, però, non sono ancora conclusi, nonostante gli autori di questo progetto abbiano già pubblicato tutti i file e i tutorial: nel momento in cui scriviamo, la compatibilità piena con l'illuminazione, le ombre e i riflessi Ray Tracing viene garantita solo per i primi tre Episodi della campagna principale.

Prima di lasciarvi al video della mod, vi invitiamo a ripercorrere la storia di DOOM con questo speciale a firma di Filippo Facchetti per il venticinquesimo anniversario della serie FPS.