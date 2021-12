Doom 2 si riempie di scimmie NFT con l'ultima mod che critica le blockchain

Mentre in rete monta la protesta per Ubisoft Quartz e si discute del dietrofront sugli NFT degli autori di STALKER 2, il modder Ultra.Boi decide di prendere posizione sul crescente fenomeno delle blockchain lanciando un'espansione fan made per Doom che riempie l'iconico sparatutto di "scimmie d'autore".

In polemica con le attività che stanno coinvolgendo un numero sempre maggiore di aziende e di sviluppatori in tema di videogiochi basati su criptovalute e blockchain, il programmatore indipendente ha infatti deciso di pubblicare una total conversion di Doom che stravolge la dimensione FPS del grande classico targato ID Software.

Una volta installata la mod gratuita, gli emuli del Doom Guy possono scendere in battaglia e arginare, seppur solo metaforicamente, l'avanzata dei Non-Fungible Token fronteggiando un esercito di Bored Apes, le scimmie-avatar NFT del collettivo BAYC quotate dai maggiori portali di aste internazionali (come Christie's e Sotheby) tra i 13 e i 20 milioni di dollari (oppure a 'soli' 3.000 dollari per colpa di una virgola).

Con questa espansione gratuita che sta scalando velocemente le classifiche delle mod più scaricate sul noto portale di ModDB, l'intento di Ultra.Boi è perciò quello di rovesciare in maniera sarcastica il concetto di unicità o scarsità digitale su cui si basa il nuovo fenomeno dei token non fungibili per spronare "ogni giocatore a scattare foto ingame ai Bored Apes e diventare ricchi!".