Doom ha 25 anni:novità e tradizione ed eterna lotta tra bene e male le chiavi del successo

La serie sparatutto in prima persona di Doom celebra quest'anno il proprio venticinquesimo anniversario. Un traguardo decisamente importante per un franchise videoludico, sul quale si è espressa Id Software.

In particolare, Marty Stratton, produttore esecutivo presso la software house, ha discusso delle ragioni che rendono, ancora oggi, Doom un brand di successo. Interrogato in merito nel corso di un'intervista concessa alla redazione del portale VGC, Stratton ha discusso di diversi elementi. Tra questi, la ricerca da parte degli sviluppatori di un equilibrio tra tradizione e modernità: "L'equilibrio è sempre ciò ce cerchiamo di raggiungere: alle persone che conoscono il brand da 25 anni piacerà una scelta che prendiamo oggi? E questa scelta è qualcosa di interessante per un giocatore di oggi?". Il produttore esecutivo ha inoltre evidenziato la costante attualità dell'immaginario di Doom: "[...] l'eterna lotta tra bene e male contro i demoni...è un sentimento parecchio universale, voler essere un vero e tosto supereroe. Mantenerlo attuale per il pubblico di oggi da un punto di vista tecnico e del gameplay...richiede parecchio lavoro".



Ne approfittiamo per ricordarvi che la serie festeggerà l'importante anniversario con la pubblicazione di Doom Eternal, che vedrà la pubblicazione di due espansioni single player dopo il lancio. Per approfondire le caratteristiche del gioco, sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro provato di Doom Eternal, a cura di Alessandro Bruni.