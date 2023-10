DOOM 3 è gratis con Prime, giusto in tempo per Halloween

Per celebrare l'imminente Halloween, Amazon ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti gli appassionati di videogiochi che hanno un abbonamento attivo a Prime Gaming.

Visitando la pagina delle ricompense per gli abbonati ad Amazon Prime che hanno collegato un account Twitch al loro profilo, è possibile riscattare senza alcun costo aggiuntivo una speciale copia di DOOM 3. Stiamo parlando dello storico sparatutto di idSoftware che si può ottenere in versione priva di DRM su GOG. Una volta completato il riscatto dalla pagina di Amazon Prime Gaming, riceverete un codice da incollare sul sito ufficiale dello store, visitando la pagina dedicata al riscatto dei codici promozionali.

Al termine del processo, verranno aggiunti alla vostra libreria digitale due diversi prodotti: DOOM 3, ossia la versione originale contenente anche l’espansione Resurrection of Evil, e la DOOM 3: BFG Edition, che corrisponde invece all'edizione rimasterizzata dell'FPS. Potrete quindi decidere se scaricarli dal sito di GOG oppure se avviare il download tramite Galaxy, il client proprietario dell'azienda.

A proposito di giochi horror gratis, vi ricordiamo che sull'Epic Games Store si può ottenere The Evil Within gratis, in attesa che settimana prossima venga distribuito senza costi aggiuntivi il secondo capitolo.