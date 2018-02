DOOM 3 in azione su Nintendo Switch grazie al lavoro di un gruppo di hacker

Come segnalato dal profilo Twitter iodoom3.org, un gruppo di hacker si è messo al lavoro con l'obiettivo di far giraresu, traguardo raggiunto almeno a giudicare dall'immagine diffusa in rete.

Non ci sono dettagli riguardo la natura dell'operazione, il team fa sapere di aver adattato il codice sorgente di DOOM 3 (distribuito come Open Source nel 2011) per l'architettura della console Nintendo, apparentemente si tratta della versione per NVIDIA Shield riadattata per l'occasione, sebbene al momento sia davvero difficile capirne di più.

