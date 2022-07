DOOM 3: il remake fanmade in azione su Unreal Engine 5 con musica e audio originali

Sin dalla distribuzione pubblica di Unreal Engine 5 da parte di Epic Games, continuano a spuntare online i rifacimenti amatoriali di numerosi titoli del passato ricreati tramite il motore avanguardistico della compagnia capitanata da Tim Sweeney.

Creato dall'artista 3D francese François Montagud, il nuovo remake realizzato in Unreal Engine 5 è dedicato a DOOM 3, tra i più discussi capitoli della serie sparatutto. Il concept a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia utilizza l'accompagnamento musicale e gli effetti sonori originali del gioco iD Software, mentre i i modelli 3D, le texture, le animazioni, e l'illuminazione sono realizzati da zero dall'artista. Osservando le scene di gameplay noterete alcuni vistosi cali di framerate, ma sarebbero causati dalla registrazione del video a detta dell'autore.

Nonostante si tratti a tutti gli effetti di una demo giocabile, Montagud ha già messo in chiaro che la build non sarà distribuita al pubblico. Dobbiamo dunque accontentarci di osservare il rifacimento dello shooter pubblicato originariamente nel 2004 e riproposto come DOOM 3 BFG Edition nel 2012 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360.

A proposito di Unreal Engine 5, vi ricordiamo che oggi è l'ultimo giorno per scaricare la tech demo The Matrix Awakens prima che venga rimossa definitivamente dagli store di PlayStation 5 e Xbox Series X|S.