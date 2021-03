DOOM 3 VR Edition: l'horror corre sul filo della Realtà Virtuale nel trailer di lancio

Bethesda festeggia l'arrivo su PS4 di DOOM 3 VR Edition pubblicando un video gameplay incentrato sugli orrori da vivere nella reinterpretazione in Realtà Virtuale del kolossal sparatutto di ID Software.

In questa sua nuova formula, lo sparatutto a tinte splatter di ID Software offre all'utenza PS4 l'opportunità di inforcare il proprio visore PlayStation VR per andare a caccia di abomini demoniaci esplorando liberamente lo scenario del titolo originario.

Il duplice impegno compiuto dalla software house Archiact per la trasposizione VR di DOOM 3 si concretizza in un titolo che vanta delle texture più curate, degli effetti grafici e sonori inediti e diverse ottimizzazioni al gameplay. Sul fronte dei contenuti originali, è poi impossibile non citare l'aggiunta del sistema di tracciamento dei movimento della testa per sbirciare dietro gli angoli, come pure l'introduzione della mira libera per le armi dotate di torcia e la possibilità di compiere rapide rotazioni di 180 gradi per neutralizzare le creature che tenteranno di colpirci alle spalle.

Il titolo offre anche il pieno supporto ai controller di mira per PlayStation VR, e con essi alla gestione delle animazioni per i colpi alla testa, la mira alla cieca da dietro i ripari e la schivata elusiva senza mai rimuovere il dito dal grilletto. Come preannunciato da Bethesda all'inizio del mese con il video reveal di DOOM VR Edition, il titolo in Realtà Virtuale è perciò disponibile da oggi, 29 marzo 2021, su PlayStation 4 e PS5 con PS VR.