DOOM 4, dal 2012 con furore: il Concept Trailer mostra l'FPS cancellato

A distanza di quasi un anno dalla tech demo di DOOM 4 trapela rete un ulteriore filmato che ci permette, questa volta, di fare luce sul concept dello sparatutto di ID Software che Bethesda decise di cancellare tra la fine del 2011 e i primi mesi del 2012.

Il nuovo video che sta facendo il giro dei social e dei forum di settore sembrerebbe provenire da una delle ultimissime build di sviluppo del mai nato Doom 4: pur senza mostrare delle scene ingame propriamente dette, nel concept trailer i designer di ID Software utilizzano il motore grafico e gli asset in sviluppo per offrirci uno spaccato dell'esperienza di gioco.

Si tratterebbe, quindi, di uno dei 'target gameplay interni' realizzati in quegli anni dagli sviluppatori di ID Software per mostrare i progressi compiuti nella creazione dell'originario Doom 4 ai vertici della compagnia e, presumibilmente, a Bethesda stessa.

A chi ci segue, ricordiamo che lo sviluppo di Doom 4 iniziò nel 2009 e proseguì nei due anni successivi, per poi arenarsi a fine 2012 e ripartire successivamente con il netto cambio di direzione artistica concretizzatosi con il reboot ufficiale di DOOM (e proseguito con il kolossal FPS DOOM Eternal). Si tratta quindi di un passaggio fondamentale nella storia di ID Software, della serie di Doom e, più in generale, dei moderni sparatutto in prima persona.