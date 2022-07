Doom 4 cancellato e Doom 2016 tech demo: sequenze inedite emerse in rete

Prima che Doom facesse il suo ritorno nel 2016 con il capitolo reboot, id Software provò a realizzare un vero e proprio Doom 4 a cavallo tra il 2008 e il 2011, prima di accantonare il progetto e dare poi vita al gioco visto infine su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Grazie ad un nuovo video pubblicato dal canale Youtube Noclip è stato possibile vedere in azione una breve sequenza inedita del mai pubblicato Doom 4, così come numerose clip relative al reboot in piena fase di sviluppo, contenenti materiale infine non utilizzato nel gioco completo. Chiaramente l'interesse maggiore potrebbe essere suscitato proprio dal titolo infine cancellato: nel breve filmato, infatti, è possibile assistere ad un combattimento con un Imp, oltre ad una breve esecuzione corpo a corpo e l'iconico shotgun della serie in azione.

Passando invece a Doom 2016, Noclip fa notare come gli asset poi rimossi sono rimasugli di Doom 4 utilizzati nelle prime fasi di sviluppo del nuovo progetto, poi rimosse a lavori avanzati. Il video del canale Youtube si concentra prevalentemente su questo gioco, che ci permette di avere un assaggio della sua impostazione iniziale, dove tra l'altro le sequenze di gore che hanno fatto il successo sia del nuovo Doom che del suo seguito Doom Eternal non erano ancora state implementate completamente. Anche il level design ha subito delle modifiche, ed ecco che il filmato mostra scenari e stage che non sono infine stati utilizzati per la versione definitiva.

Restando in tema, Doom del 2016 sembra un gioco next-gen con le mod di Massihancer, che ha svolto un lavoro notevole per adattare l'apprezzato FPS di id Software all'attualità. E tornando invece ancora più indietro nel passato, l'originale Doom è arrivato anche da McDonald, montato su uno schermo di una postazione self-service.