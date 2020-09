DOOM 64: annunciata l'edizione fisica con tanti bonus

Limited Run Games ha annunciato l'edizione fisica a tiratura limitata di DOOM 64 per PS4 e Nintendo Switch, preordini aperti dal 25 settembre in due versioni, Standard e Classic Edition, vediamo insieme i contenuti di queste edizioni.

La versione Standard includerà solamente una copia del gioco su supporto fisico al prezzo mentre la Classic Edition (54.99 euro) presenta in aggiunta una confezione che riprende quella del gioco originale per Nintendo 64, una cartuccia commemorativa N64 (non funzionante), manuale con interviste agli sviluppatori e dietro le quinte e un poster reversibile, materiale da collezione a tiratura limitata.

La data di uscita non è stata resa nota, come detto i preordini apriranno il prossimo 25 settembre esclusivamente online sul sito di Limited Run Games. Il gioco è disponibile ora in formato digitale su PC (via Steam e Bethesda.net), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, per saperne di più sulla riedizione dello shooter id Software vi rimandiamo alla recensione di DOOM 64: "Doom 64 non solo riesce a divertire e appassionare esattamente come ai tempi del suo debutto su Nintendo 64, ma al tempo stesso rappresenta una chiara testimonianza dell’incredibile percorso che, anno dopo anno, ci ha portato a mettere le mani su un capolavoro come Doom Eternal."