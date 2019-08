Doom 64 è in arrivo? Il gioco è stato classificato in Australia

Un interessante avvistamento fa riemergere le voci di corridoio relative ad un possibile annuncio di una riedizione di Doom 64 per piattaforme da gioco di attuale generazione.

Dopo essere comparso all'interno dei database dei titoli classificati dal PEGI (Pan European Gaming Information), il gioco è infatti ora stato valutato anche dall'ente di classificazione australiano. Presso il portale dell'Australian Classification è infatti possibile trovare riferimenti relativi a Doom 64. In particolare, ci si riferisce al titolo come ad un gioco multipiattaforma, pubblicato da Bethesda. Insomma, un nuovo indizio legato ad un possibile approdo del titolo, originariamente esordito su Nintendo 64 nel 1997, su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch o PC. Ad ora, Bethesda non ha offerto alcuna conferma in merito e per scoprire se è effettivamente prevista una riedizione del gioco sarà necessario attendere eventuali comunicazioni ufficiali. Cosa ne pensate, vi piacerebbe veder debuttare Doom 64 su PC o console di attuale generazione?



Recentemente, i primi esponenti del franchise hanno avuto modo di tornare alla ribalta grazie alla pubblicazione della Doom Classic Trilogy su Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. L'approdo sulle tre console di questa raccolta, di cui vi ha parlato il nostro Alessandro Bruni nella sua recensione di Doom Classic Trilogy, ha consentito di celebrare il venticinquesimo anniversario della serie di ID Software.