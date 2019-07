Doom 64 è in arrivo su Switch, PS4, Xbox One e PC?

Come avrete sicuramente notato, in occasione del QuakeCon 2019 sono stati pubblicati i primi tre Doom su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Stando però ad alcune voci di corridoio emerse nelle ultime ore, a breve potrebbe aggiungersi alla collezione anche DOOM 64.

Il titolo, che ha fatto il proprio debutto sulla console Nintendo nel lontano 1997, è stato avvistato nell'elenco di titoli classificati dal PEGI. Al momento sono state scovati solo riferimenti alle versioni PlayStation 4 e PC del gioco ma anche nel caso dei primi tre capitoli della serie gli indizi trovati riguardavano solo ed esclusivamente queste due versioni. Non è quindi da escludere che non manchi molto all'annuncio dell'approdo del gioco su piattaforme diverse dal Nintendo 64, evento che permetterà ai fan di giocare ovunque al celebre episodio dello sparatutto in prima persona targato id Software.

A proposito di QuakeCon 2019, avete già letto la nostra nuova anteprima di DOOM Eternal a cura di Alessandro Bruni, che ha avuto l'occasione di provare il comparto multiplayer dello sparatutto durante l'evento? Nelle ultime ore sono inoltre stati annunciati i demoni giocabili di DOOM Eternal, ai quali se ne aggiungeranno altri tramite DLC gratuiti.