DOOM 64 gratis con il preordine di DOOM Eternal: ecco il video di annuncio

Dopo le anticipazioni della catena commerciale EB Games, i vertici di Bethesda confermano l'ingresso di DOOM 64 tra i bonus previsti per chi deciderà di effettuare il preordine di DOOM Eternal su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il video di annuncio confezionato dall'azienda statunitense ci permette di ammirare le primissime scene di gioco di DOOM 64: in questa sua nuova riedizione per PC e sistemi current-gen, il kolossal sparatutto dato alle stampe il 31 marzo del 1997 su Nintendo 64 vanterà un comparto grafico più curato, una risoluzione più elevata, delle animazioni più fluide e, naturalmente, tutti i contenuti e i livelli del titolo originario.

DOOM 64 potrà essere scaricato gratuitamente dagli acquirenti in preordine di DOOM Eternal a partire dal 20 marzo del 2020 su PC, PS4 e Xbox One: la versione Nintendo Switch sarà disponibile in un secondo momento.

Sempre riguardo ai bonus preorder del recentemente posticipato DOOM Eternal, Bethesda pubblica un secondo video che presenta le skin estetiche per le armi, le armature speciali per il Doom Guy e gli elementi per la personalizzazione dei demoni che interpreteremo nella dimensione multiplayer Battle Mode di Eternal.

Chi acquisterà la Deluxe Edition dell'ultimo capitolo di DOOM, inoltre, potrà ottenere le skin infernali per il Doom Guy e il Pass Anno 1, un pacchetto che consente di accedere a tutti i DLC che saranno pubblicati da id Software nel primo anno del supporto post-lancio del loro FPS a tinte oscure, anch'esso destinato ad approdare su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia il 20 marzo del prossimo anno.