DOOM 64: più di un semplice 'extra', il gioco offrirà un capitolo inedito

L'imminente riedizione di DOOM 64 in uscita insieme al prossimo DOOM Eternal, sembra essere più di un semplice "extra". Come confermato dagli sviluppatori di Nightdive Studios infatti il gioco avrà un capitolo completamente inedito.

Parlando con i colleghi di US Gamer, lo sviluppatore James Haley ha dichiarato: "Per quanto ci riguarda, i giocatori avranno la possibilità di sbloccare un nuovo capitolo della saga di Doomguy, che si svolgerà poco dopo la conclusione della campagna originale. Il Mother Demon che avete sconfitto in quella fase aveva una sorella e dato che avete fatto un casino incredibile all'inferno, cercherà di liberarsi di voi cacciandovi via. Se riuscite a tornare indietro e vendicarvi sarete ricompensati con un po di lore che i fan delle serie, la nuova e la classica, potranno apprezzare".

Il gioco offrirà inoltre la possibilità di usare il motion control tramite i Joy-Con di Nintendo Switch e il DualShock di PlayStation 4. Inoltre, la nuova versione supporterà monitor con frequenze superiori ai 60 Hz, nonché nuove opzioni di esplorazione della mappa. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che DOOM 64 uscirà insieme a DOOM Eternal il 20 marzo per PC, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4.