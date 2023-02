DOOM, un amore senza fine: youtuber riesce a giocarlo in multi-monitor su 4 PC DOS!

L'amore dei fan per la storica serie di DOOM non conosce confini. Desideroso di giocare in multi-monitor il primo capitolo della saga sparatutto, lo youtuber Tech Tangents ha recuperato quattro vecchi PC DOS e realizzato una configurazione speciale che gli ha consentito di coronare il suo sogno.

Il creatore di contenuti è riuscito a esaudire il suo desiderio sfruttando la potenza di elaborazione di quattro computer degli anni '90 per eseguire su ciascuno di essi la medesima build di DOOM, non prima però di riprogrammare su MS-DOS le porzioni di codice necessarie a consentirgli di avviare il gioco con una configurazione multi-screen.

La singolare postazione ideata da Tech Tangents sfrutta uno schermo centrale e due monitor 'periferici' per abbracciare una più ampia distanza di visuale, con la mappa renderizzata su un quarto pannello. Grazie ai quattro PC utilizzati in parallelo, lo youtuber è così riuscito a garantirsi un'esperienza di gioco decisamente più immersiva, pur con tutte le limitazioni imposte dalla definizione dei monitor e dalle potenzialità grafiche dei PC MS-DOS 'resuscitati' per cimentarsi in questo progetto.

Cosa ne pensate di questo esperimento?