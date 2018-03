DOOM: l'analisi della patch 4K pubblicata su PlayStation 4 Pro e Xbox One X

Pochi giorni fahanno pubblicato l'attesa Patch 4K persu. Grazie ad essa, ora lo sparatutto è in grado di sfruttare la potenza aggiuntiva messa a disposizione dalle due console premium.

Il canale YouTube VG Tech ha subito colto l'occasione per analizzare e confrontare le due versioni. È emerso che entrambe utilizzano una risoluzione dinamica, che su PlayStation 4 Pro non raggiunge in nessuna occasione il 4K nativo. Sulla console Sony la risoluzione oscilla tra un minimo di 2133x1440 nelle situazioni più affollate e un massimo di 2560x1440. L'output in 4K è reso poi possibile dalla tecnica del checkerboard rendering. I possessori di un televisore Full HD possono invece beneficiare del downsampling, una tecnica che riduce la risoluzione a 1920x1080 con grandi benefici per la pulizia dell'immagine.

Su Xbox One X viene invece raggiunto il 4K nativo in alcune rare situazioni. Per la precisione, la risoluzione dinamica varia tra 2688x1512 e 3840x2160 (4K). VG Tech fa notare che sulla console di Microsoft la risoluzione varia in continuazione e che è stato difficile stabile un range in maniera precisa: nei momenti più difficili da gestire, le oscillazioni avvengono perlopiù tra 2688x1512 e 3072x2160.

Per quanto riguarda il framerate, entrambe le versioni faticano a mantenere i 60fps in maniera costante. I cali sono presenti da ambo i lati, ma appaiono più frequenti su PlayStation 4 Pro. Per un'idea più precisa al riguardo vi consigliamo di guardare la video analisi in apertura di notizia. Vi ricordiamo che DOOM è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.