DOOM e Animal Crossing: ID Software interpella Nintendo per un crossover ufficiale?

Il produttore esecutivo di ID Software, Marty Stratton, discute degli esilaranti meme tra DOOM e Animal Crossing realizzati dalla community e, sorprendentemente, apre alla possibilità di sviluppare un crossover ufficiale che unisca la dimensione splatter horror del Doom Slayer al variopinto universo del Villager.

Dopo aver riferito che la versione Switch di DOOM Eternal sorprenderà i giocatori, il dirigente della software house statunitense torna sull'argomento del crossover tra DOOM e Animal Crossing per spiegare ai microfoni di US Gamer che "penso davvero che sia fantastico. Non potrebbero essere così diversi, eppure sono entrambi dei giochi di altissima qualità".

Il produttore esecutivo di ID Software dichiara anche che "ne abbiamo parlato con Hugo (il Creative Director della compagnia Hugo Martin, ndr) e mi ha detto che ne ha discusso con altre persone: è un po' come quando si assiste all'uscita in contemporanea di un film su Evil Dead e un cartone animato della Disney, è quel tipo di contrasti che la gente adora ed è proprio questo ciò che rende davvero così buoni questi meme su DOOM e Animal Crossing".

A detta di Stratton, però, qualsiasi ipotesi relativa allo sviluppo di un crossover ufficiale tra DOOM e Animal Crossing deve prima passare al vaglio di Bethesda e Nintendo. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Sareste interessati anche solo a dei "DLC crossover" per Animal Crossing New Horizons e DOOM Eternal, oppure per Super Smash Bros. Ultimate, con protagonisti Isabelle e lo Slayer? In attesa di leggere i vostri commenti, ricordiamo a chi ci segue che lo sparatutto a tinte oscure di ID Software e il life simulator di Nintendo arriveranno il prossimo 20 marzo.