DOOM, benvenuti nel futuro: ora la UAC ha 'ufficialmente' una base su Marte!

Mentre gli appassionati di sparatutto in prima persona attendono con curiosità di scoprire l'identità del prossimo gioco di casa id Software, i fan di DOOM celebrano una peculiare ricorrenza.

Dalle pagine di Reddit, un gruppo di giocatori ha infatti ricordato come si sia di recente raggiunta una data chiave dell'immaginario della serie. Con la giornata di ieri, martedì 15 marzo 2022, ci siamo infatti avvicinati drasticamente agli avvenimenti dipinti nel primo DOOM.



La data, in particolare, rappresenta infatti il giorno scelto dalla potente Union Aerospace Corporation per dare il via ai propri piani di esplorazione di Marte. Proprio il 15 marzo 2022, - ci ha raccontato id Software - l'immaginario conglomerato industriale attiva una base sulla superficie del Pianeta Rosso e delle due lune satelliti Deimos e Phobos. Siamo dunque entrati ufficialmente nel "presente" della saga di id Software, con le vicende narrate dal primo DOOM che dovrebbero dunque essere ambientate nell'arco dei prossimi due anni circa.



E mentre il team di sviluppo di Bethesda Game Studios si rifiuta di svelare l'identità del suo prossimo gioco - che secondo i rumor potrebbe essere legato alla serie di Quake o di DOOM -, gli esploratori dello spazio possono accontentarsi di attendere novità dal programma Constellation di Starfield.