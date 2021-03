Doom Classic Trilogy: annunciata l'edizione fisica per Nintendo Switch

Doom Classic Trilogy è una raccolta dei primi tre capitoli della serie (Doom, Doom II e Doom 3) oggi sotto etichetta Bethesda. I tre titolo sono arrivati solo in formato digitale, ma a breve i collezionisti e possessori di Nintendo Switch potrebbero avere l'occasione di recuperare la raccolta in formato fisico.

Limited Run Games, specializzata nella realizzazione di edizioni fisiche a tiratura limitata di produzioni uscite solo in formato digitale, si occuperò di realizzare una raccolta speciale per tutti i fan della serie, intitolata Doom: The Classics Collection. Saranno ovviamente inclusi tutti e tre i giochi completi di espansioni e DLC, prenotabile sul sito di Limited Run Games sia in versione standard che in versione Special Edition e Collector's Edition. La Special Edition contiene una chiavetta USB ispirata al floppy del primo capitolo uscito nel 1993 su PC, una replica della tipica keycard vista nei vari giochi della serie, artwork, un fumetto e una steelbook. La Collector's Edition include tutti questi contenuti più una confezione speciale con tanto di effetti sonori e di luce.

I preordini partiranno dal 2 aprile e andranno avanti per le successive 4 settimane. Si tratta di un'occasione d'oro per i fan della serie ID Software e collezionisti di titoli rari per mettere le mani su alcuni dei più grandi classici mai offerti dal genere FPS. Date comunque le difficoltà per preordinare dagli Stati Uniti, resta sempre valida la possibilità di acquistarli in digitale: la Doom Classic Trilogy è stata concepita per celebrare i 25 anni della serie, ed è sempre un bene riscoprire questi classici. Tornando ai tempi moderni, ricordiamo che potete leggere la nostra recensione di Doom Eternal The Ancient Gods Parte 2 per scoprire come si conclude l'arco narrativo dell'ultimo episodio.