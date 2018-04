DOOM: la colonna sonora in vinile e CD è in arrivo a luglio

Laced Records ha raggiunto un accordo con Bethesda e Id Software per pubblicare la colonna sonora in vinile e CD di DOOM, l'ottimo reboot della serie disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, Laced Records vuole proporre un autentico oggetto da collezione per tutti i fan del gioco, proponendo un package con i vinili, i CD e alcune stampe. Di seguito elenchiamo tutte le tracce della soundtrack incluse nei quattro vinili (con lato A e lato B).

Disco 1 - Lato A

I. DOGMA

Rip & Tear

At Doom's Gate

Rust, Dust & Guts

II. DEMIGOD



Disco 1 - Lato B

Hellwalker

Authorization; Olivia Pierce

Flesh & Metal

Impure Spectrum



Disco 2 - Lato A

Ties That Bind

BFG Division

Residual

Argent Energy



Disco 2 - Lato B

Harbinger

Biowaves

Olivia's Doom (Chad Mossholder Remix)



Disco 3 - Lato A

Transistor Fist

Dr. Samuel Hayden

Cyberdemon



Disco 3 - Lato B

Incantation

III. DAKHMA

Damnation

The Stench



Disco 4 - Lato A

UAC Report File; SHTO36U3

Death & Exhale

SkullHacker

Lazarus Waves



Disco 4 - Lato B

VEGA Core

6_idkill.vega.cih (Chris Hite Remix)

Mastermind

IV. DOOM

Sono previsti diversi formati retail, ma la Limited Edition X4LP sarà prenotabile solo fino al 2 maggio sul sito ufficiale del produttore. La colonna sonora dovrebbe essere disponibile a partire da luglio: a questo indirizzo trovate tutte le informazioni sui prezzi e i pre-order.