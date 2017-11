DOOM a confronto su Switch, Xbox One, Playstation 4 e PC a dettagli Ultra

A pochissimi giorni di distanza dal lancio dell'edizione Nintendo Switch, il canale Youtubeci propone un confronto tecnico di tutte le versioni di(Switch, Xbox One, Playstation 4 e PC a dettagli Ultra e risoluzione in 4K).

Come era lecito aspettarsi, la nuova console della Grande N non raggiunge la qualità grafica delle altre piattaforme. Tuttavia, considerando la natura ibrida di Switch, si tratta di un porting di tutto rispetto che, pur rinunciando ai 60 fps in favore dei 30, non sfigura accanto alle altre versioni console. Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo ai lettori che DOOM uscirà su Switch il 13 novembre, al prezzo di 59.99 euro. Segnaliamo infine che il preload è già disponibile sull'eShop di Nintendo.