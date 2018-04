Doom & Destiny Worlds, l'atteso terzo capitolo della serie, sarà allo Svilupparty 2018

Allo Svilupparty 2018 i talentuosi ragazzi di Heartbit Interactive mostreranno Doom & Destiny Worlds, attesissimo terzo capitolo stand alone della saga di Doom & Destiny.

Doom & Destiny Worlds è un RPG open world contaminato da meccaniche survival, crafting e building, con l’aggiunta anche di una modalità multiplayer locale. Catapultati in un mondo di isole strampalate, quattro amici dovranno trovare una via per casa e svelare il mistero che li ha portati lì. Il titolo, annunciato lo scorso anno e già presente allo Svilupparty 2017, verrà pubblicato nel 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Mobile. In apertura di notizia potete ammirarlo in azione in un trailer.

Heartbit Interactive è un team di origini piacentine nato nel 2011, vero e proprio veterano dello Svilupparty. Ha già pubblicato su Xbox 360 e Steam, oltre che su mobile, piazzandosi spesso tra i top rated nella categoria “giochi di ruolo”. Attualmente, oltre che su Doom & Destiny Worlds, sono al lavoro anche sulle versioni console dei primi due capitoli della serie.

Ricordiamo, infine, che lo Svilupparty 2018 si svolgerà a Bologna dal 18 al 20 maggio. Si tratta di un evento nato nel 2010 e promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna con l'intento di celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani.