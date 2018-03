DOOM: Digital Foundry ha analizzato le performance dopo il rilascio della patch 1.1.1

La scorsa settimana,perha ricevuto l' aggiornamento 1.1.1 , che ha risolto alcuni bug presenti fin dall'uscita e ha introdotto i controlli giroscopici.

In aggiunta a ciò, i ragazzi di id Software hanno anche aumentato la risoluzione e stabilizzato il framerate, pertanto la redazione di Digital Foundry ha subito colto l'occasione per valutare l'entità di tali miglioramenti.

A quanto pare, la risoluzione è stata leggermente aumentata, ma non in maniera significativa. DOOM adotta una soluzione dinamica con valori che oscillano tra 648p e 720p, e rispetto alla precedente versione del gioco, la risoluzione tocca i 720p più spesso, ma le incursioni al di sotto sono ancora frequenti e nella maggior parte dei casi i miglioramenti non sono neppure percepibili.

Più consistenti, invece, le migliorie alle performance. Il frame rate continua ad essere ballerino e spesso e volentieri scende al di sotto dei 30fps nelle situazioni più concitate, ma rispetto alla precedente versione del gioco i cali si sono fatti meno consistenti. Nella maggior parte dei casi il gioco rimane al di sopra dei 25fps, laddove prima calava anche sotto ai 20fps. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di guardare la video analisi in apertura di notizia.

Vi ricordiamo che DOOM è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Switch. Panic Button, il team responsabile del porting per l'ibrida di Nintendo, è ora al lavoro sulla conversione di Wolfenstein 2: The New Colossus, ancora privo di una data d'uscita.