DOOM: Digital Foundry soddisfatta dal porting per Nintendo Switch

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi tecnica diper, rimanendo soddisfatta dal porting realizzato per la console. Si è dovuti scendere a qualche compromesso, ma in definitiva il lavoro svolto dagli sviluppatori può considerarsi un traguardo encomiabile.

La video analisi (potete guardarla in cima alla notizia) si apre con un interessante excursus sui porting di DOOM proposti in passato sulle console Nintendo. Già ai tempi di SNES e Game Boy Advance abbiamo assistito a dei piccoli prodigi tecnici, col primo capitolo della saga riproposto nelle sue molteplici incarnazioni (indimenticabile l'eccellente lavoro svolto con la versione Nintendo 64).

Ma anche il nuovo DOOM per Switch non è da meno. Tanto per cominciare, al contrario di quanto avvenuto con il porting di DOOM 3 per Xbox, il nuovo FPS di id Software si ripresenta sulla console Nintendo senza nessun taglio ai contenuti (a parte il level editor di SnapMap), proponendo la stessa identica esperienza di gioco vista sulle altre piattaforme (quindi livelli della stessa grandezza, stessa quantità di nemici su schermo, stesse armi ecc.)

Passando all'analisi tecnica vera e propria, complessivamente DOOM per Nintendo Switch rimane piacevole da guardare, nonostante la presenza di alcuni compromessi inevitabili. Il gioco adotta una risoluzione dinamica che si aggira intorno ai 600p in modalità docked e ai 576p in handheld mode, in entrambi i casi con un frame rate di 30 FPS che riesce comunque a restituire una buona fluidità (grazie anche al motion blur).

A livello di dettaglio c'è qualcosa in meno rispetto alle controparti PS4 e Xbox One, ma nulla su cui non si possa chiudere un occhio, specialmente se si gioca in handheld mode. In effetti, la modalità portatile di DOOM si presenta come la caratteristica più impressionante del porting, una feature che potrebbe intrigare anche i fan che hanno già giocato al divertente shooter di id Software.

Cosa ne pesate della versione Nintendo Switch di DOOM? L'avete provata?