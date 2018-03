DOOM: disponibile l'aggiornamento 4K per Xbox One X e PlayStation 4 Pro

Come annunciato a metà settimana, è ora disponibile il nuovo 4K Update di: questa patch abilita il supporto per la risoluzione fino a 4K su PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Il file, denominato 4K Update, pesa 2.439 GB, Bethesda al momento non ha fornito un changelog, limitandosi a dichiarare che "l'aggiornamento introduce il supporto per il 4K su PS4 Pro e Xbox One X", non è chiaro se il gioco giri a 4K nativi dopo l'installazione della patch oppure se adotterà una risoluzione dinamica, opzione che sembra essere probabilmente la più indicata.

Nessun dettaglio riguardo eventuali differenze visive tra le versioni Xbox One X e PS4 Pro, anche il supporto per l'HDR non è stato ufficializzato, non ci resta che attendere i primi test tecnici per saperne di più riguardo le migliorie apportate dal 4K Update.

DOOM è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, quest'ultima versione presenta un comparto tecnico ottimizzato e un sistema di controllo adattato per la piattaforma ibrida della casa di Kyoto.