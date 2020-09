DOOM e DOOM 2 si aggiornano con tante novità, c'è anche la difficoltà Ultra Violence+

Bethesda ha pubblicato un corposo aggiornamento per DOOM e DOOM 2, i nuovi update includono numerose novità per tutte le versioni (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e iOS), tra cui un livello di difficoltà extra e il mirino opzionale.

Viene aggiunto il pieno supporto a Steam, aggiunto il supporto per il rendering a schermo intero, mirino opzionale e supporto al controller su iOS, trovate la lista completa di seguito.

Novità DOOM e DOOM 2

PC: aggiunto il supporto a Steam

Aggiunto il supporto al rendering a schermo intero

Supporto a DeHackEd

Deathmatch 3.0 in modalità multigiocatore a schermo condiviso

Aggiunto mirino opzionale

PC/Switch/PS4: aggiunta mira con giroscopio

iOS: nuovi comandi touch

iOS: aggiunto il supporto ai controller

Android/iOS/PC: aggiunto limitatore FPS

Aggiunto cronometro con precisione al millisecondo

PC: inserimento di cheat code da tastiera

Aggiunta la notifica per le aree segrete

Aggiunto il livello di difficoltà Ultra-Violence+

BTSX Episodio 1 ed Episodio 2 sono ora disponibili in entrambi i giochi

DOOM Eternal si prepara invece a ricevere il DLC The Ancient Gods Parte 1, in arrivo il 20 ottobre, prima parte del pacchetto di espansione che aggiunge nuovi contenuti tra cui un arco narrativo inedito, armi extra e nuove mappe.