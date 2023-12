Doom, Doom 2 e Quake intramontabili: disponibili nuovi contenuti aggiuntivi gratis!

Lo scorso 10 dicembre il leggendario Doom ha compiuto 30 anni, e per celebrare al meglio l'importante anniversario arrivano nuovi contenuti gratis non solo per il primo gioco della serie targata id Software, ma anche per Doom II e per il primo Quake.

Doom ed il suo seguito hanno ricevuto l'add-on Sigil II creato proprio da John Romero, il papà del brand: l'aggiornamento aggiunge nove nuovissimi livelli per entrambi i titoli e che possono essere giocati attraverso le rispettive riedizioni disponibili su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, oltre ad essere giocabili anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S grazie alla retrocompatibilità.

Ma non finisce qui dato che anche l'originale Quake riceve il suo apposito add-on, QDOOM realizzato da Drugod: il contenuto aggiuntivo reinterpreta lo storico primo episodio dell'originale Doom attraverso il Quake Engine, con gli utenti che daranno battaglia ai temibili nemici di entrambi i giochi, che uniscono le forze per abbatterci in quella che promette di rivelarsi una sfida dall'alto tasso di spettacolarità e nostalgia.

Si tratta senza alcun dubbio di regali assolutamente graditi per tutti i fan dei due brand, perfetti per festeggiare al meglio i primi 30 anni di uno degli FPS più iconici di tutti i tempi, talmente iconico da essere ormai giocabile letteralmente ovunque: sapete che è possibile giocare Doom anche attraverso il televideo?