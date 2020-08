DOOM Eternal a 1.000 fps con un PC ad azoto liquido: il video dell'incredibile esperimento

Dalle pagine dello Slayers Club di DOOM Eternal, gli autori di ID Software ci rendono partecipi degli sforzi compiuti dal collettivo di X-Kom nel tentativo di portare DOOM Eternal a 1.000 fps attraverso l'overcklocking di un PC gaming ad alte prestazioni raffreddato ad azoto liquido.

Prendendo spunto dalle dichiarazioni condivise a inizio anno dagli autori texani sulla capacità dell'ID Tech 7 di raggiungere i 1000fps, il team di X-Kom ha così deciso di raccogliere il guanto di sfida lanciatogli idealmente dagli autori di Eternal e scoprire se, tramite l'overclocking spinto della propria configurazione gaming più performante, sarebbero riusciti a superare la fatidica soglia dei mille frame al secondo.

Eccovi la configurazione hardware utilizzata dai ragazzi legati al rivenditore polacco X-Kom:

Processore: Intel Core i7 9700K a 6,6 GHz

Scheda Madre: ASUS Maximus XI APEX

Scheda Video: ASUS RTX2080Ti Strix a 2,4 GHz

Memoria RAM: HyperX Predator 4000MHz CL19 2x8GB

Disco rigido: Samsung 512 GB M.2 NVMe Evo Plus

Alimentatore: Be Quiet 1200W Straight Power

Il vero "ingrediente magico" della ricetta ipertecnologica seguita da X-Kom per portare a termine la loro missione è però rappresentato dal pozzetto realizzato in corrispondenza del sistema di raffreddamento del processore per immettervi l'azoto liquido necessario a portare la CPU e gli elementi contigui della motherboard a -196 gradi Celsius e ottenere, così facendo, la stabilità necessaria per un overclocking così elevato.

Date un'occhiata al video che trovate in cima alla notizia e diteci che cosa ne pensate di questo progetto, ma prima vi ricordiamo che il reveal completo di DOOM Eternal The Ancient Gods è previsto per domani, 27 agosto, durante l'Opening Night Live che darà inizio alla Gamescom 2020.