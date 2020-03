DOOM Eternal: oltre 100.000 giocatori in contemporanea su PC, surclassato il predecessore

S'è fatto attendere più del previsto, ma alla fine DOOM Eternal è finalmente approdato sul mercato con tutta la sua potenza demoniaca. Il gioco di id Software è stato accolto con entusiasmo dalla critica e anche dal nostro Alessandro Bruni, che ha spiegato per bene i motivi per i quali dovreste acquistarlo nella recensione di DOOM Eternal.

A quanto pare, anche i giocatori l'hanno accolto a braccia aperte, come si evince dall'impressionante dato registrato su Steam. In occasione del lancio, è stato raggiunto un picco di 104.891 giocatori connessi un contemporanea, un risultato più di due volte superiore a quello ottenuto dal predecessore all'epoca del suo debutto nel 2016, ovvero 44.271 utenti collegati. La tenuta andrà valutata nel lungo periodo, ma si tratta indubbiamente di un grandissimo inizio. DOOM Eternal, inoltre, ha tutte le carte in regola per continuare ad appassionare i giocatori nel tempo.

Un risultato così elevato, probabilmente, è stato raggiunto anche a causa dell'emergenza Coronavirus, visto che molte persone stanno limitando gli spostamenti. Non a caso, anche Steam ha surclassato il suo precedente record, facendo registrare più di 21 milioni connessi in contemporanea.

Tornando a DOOM Eternal, ricordiamo che è disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Nel corso dell'anno arriverà anche su Nintendo Switch.