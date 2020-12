DOOM Eternal verso il 2021: nuovo DLC, modalità Invasione e altro ancora

DOOM Eternal è stato uno dei più grandi successi del 2020, ed è considerato come uno dei migliori FPS della generazione appena conclusasi. Id Software, nonostante stia lavorando da casa da 10 mesi, non intende tuttavia sedersi sugli allori, e in una lettera rivolta ai fan ha delineato i programmi per il futuro dello sparatutto demoniaco.

Tanto per cominciare, il 2021 segnerà il debutto della seconda e ultima espansione del gioco, The Ancient Gods - Part Two, che scriverà l'epico finale della storia cominciata nel 2016 con DOOM. È inoltre prevista la pubblicazione dell'aggiornamento grafico gratis per PS5 e Xbox Series X|S, che sarà accompagnato da diverse aggiunte e migliorie generali volte al perfezionamento dell'esperienza di gioco.

Id Software punta a rendere DOOM Eternal ancora più divertente con gli amici. Per questo motivo, l'esperienza multigiocatore sarà arricchita dalla modalità Invasione (annunciata ancor prima del lancio del gioco e ispirata all'analoga meccanica dei Souls), mentre la BATTLEMODE riceverà nuove mappe, nuovi demoni giocabili e una "struttura competitiva rinnovata".

Si prospetta un 2021 da incorniciare per lo sparatutto di id Software. Già che ci siamo, vi ricordiamo che DOOM Eternal è incluso in Xbox Game Pass per console e PC, e che di recente è pure arrivato sull'ibrida di Nintendo. Per saperne di più, leggete la nostra recensione di DOOM Eternal per Switch.