DOOM Eternal in 4K e Ray Tracing: nuovo video dal modder italiano Massihancer

Dopo aver aperto una finestra sulla nextgen con le mod grafiche del reboot di DOOM, il modder italiano Massihancer si serve ancora una volta dei tool ReShade che simulano il Ray Tracing per spingere DOOM Eternal ai limiti del fotorealismo.

L'ormai famoso autore di questo nuovo progetto ha tratto spunto dal lavoro svolto da Pascal Gilcher, il creatore di strumenti di sviluppo amatoriali come ReShade e RT Shader, per elevare ulteriormente il già ottimo comparto grafico dell'ultimo kolossal sparatutto di id Software e Bethesda.

Nel filmato comparativo confezionato per l'occasione, Massihancer conferma di non aver utilizzato effetti HDR o di contrasto, ma solo effetti evoluti in post-processing che prevedono l'adozione dei riflessi realistici, della tassellation e di numerose migliorie al sistema di illuminazione dinamica.

La mod in questione si trova ancora nel pieno della fase di sviluppo e, allo stato attuale, consente di giocare con questo livello di dettaglio grafico a DOOM Eternal in 4K ad un framerate medio di 45fps con una performante GPU NVIDIA GeForce 2080 Ti.

La mod in questione si trova ancora nel pieno della fase di sviluppo e, allo stato attuale, consente di giocare con questo livello di dettaglio grafico a DOOM Eternal in 4K ad un framerate medio di 45fps con una performante GPU NVIDIA GeForce 2080 Ti.