DOOM Eternal è acquistabile su Amazon a soli 14,99 euro per PS4

Amanti degli sparatutto in prima persona ma non avete ancora giocato l'ultimo capitolo di DOOM? Questa è l'offerta dedicata a voi: DOOM Eternal è acquistabile a 14,99 euro per PlayStation 4 o 19,99 euro per Xbox One, ovviamente è giocabile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Si tratta del prezzo più basso dal lancio, avvenuto a marzo 2020, con uno sconto del 79% dal prezzo di listino di 69,99 euro, di seguito i link per acquistarlo su Amazon:

Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una colonna sonora dal ritmo frenetico composta da Mick Gordon, DOOM Eternal ci mette nei panni di DOOM Slayer, con il compito di distruggere i demoni con armi potentissime.

Questa offerta fa parte delle promozioni Days of Play di Sony, ci sono anche tanti altri giochi in offerta a partire 9,99 euro. Se vi siete persi l'articolo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa relativo ai giochi in offerta su Amazon, ecco tutti gli sconti PlayStation Days of Play, validi fino al 9 giugno.

É possibile risparmiare ulteriormente con la promozione che vi abbiamo segnalato qualche giorno fa che è ancora attiva: doppio buono sconto da 5 euro per due ordini distinti dal valore minimo di 25 euro. Clicca qui per verificare se il tuo account è idoneo alla promozione. Per applicare la promozione è sufficiente inserire inserire il codice SCONTO1 nel carrello del primo ordine e SCONTO2 nel carrello del secondo ordine.