Da DOOM Eternal ad Animal Crossing New Horizons: nuovi giochi in uscita a marzo 2020

Dopo un paio di mesi "interlocutori" contraddistinti da un numero ridotto di lanci, il calendario delle uscite di marzo 2020 promette di essere estremamente fitto di appuntamenti per tutti gli appassionati di videogiochi su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Gli appassionati di sparatutto avranno l'opportunità di abbattere interi eserciti di demoni in compagnia dell'eroe di DOOM Eternal, mentre i cultori di soulslike potranno cimentarsi con le sfide offerte da Nioh 2. Anche per gli amanti dei metroidvania ci sarà da divertirsi a marzo soprattutto in funzione dell'arrivo di Ori and the Will of the Wisps: e cosa dire allora dell'insostenibile attesa che sta accompagnando l'uscita di Animal Crossing New Horizons e l'arrivo su VR di Half-Life Alyx? Senza indugiare oltre, eccovi allora un veloce riassunto dei principali videogiochi destinati ad approdare su PC e console nel corso del mese di marzo del 2020.

Nuovi giochi marzo 2020

6 marzo - Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX (Nintendo Switch)

11 marzo - Ori and the Will of the Wisps (Xbox One, PC)

12 marzo - My Hero One's Justice 2 (PC, PS4, Switch, Xbox)

13 marzo - Nioh 2 (PS4)

17 marzo - Overpass (Nintendo Switch)

20 marzo - DOOM Eternal (PC, PC, Xbox One, Google Stadia)

20 marzo - Animal Crossing New Horizons (Nintendo Switch)

23 marzo - Half-Life Alyx (PC VR)

24 marzo - Bleeding Edge (Xbox One, PC)

27 marzo - Saints Row IV Re-Elected (Nintendo Switch)

27 marzo - Granblue Fantasy Versus (PlayStation 4)

27 marzo - One Piece Pirate Warriors 4 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

31 marzo - Persona 5 Royal (PlayStation 4)

E voi, quali di questi videogiochi attendete maggiormente sulla vostra piattaforma d'elezione? Se volete scoprire la lista completa dei titoli in arrivo nel mese di marzo 2020, vi consigliamo di recuperare i nostri approfondimenti sui giochi in uscita su PS4 e Xbox One, sulle nuove uscite videogiochi di marzo per PC e sulle novità in arrivo su Nintendo Switch.