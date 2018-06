DOOM Eternal annunciato da Bethesda, ecco il primo teaser trailer

Durante la conferenza che si sta svolgendo mentre vi scriviamo, Bethesda ha ufficialmente annunciato DOOM Eternal, sequel a tutti gli effetti di DOOM uscito nel 2016.

Per l'occasione, è stato mostrato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. Al momento i dettagli al riguardo non sono moltissimi, ma è stato specificato che Doom Guy sarà ancora più potente e che le tipologie di demoni saranno il doppio. Ulteriori informazioni verranno fornite nei prossimi mesi, in particolare durante il QuakeCon che si svolgerà a Dallas il 10 agosto.

"Negli ultimi due anni, il vostro entusiasmo e i vostri suggerimenti sono stati di grande ispirazione per noi e... dovete sapere una cosa: vi abbiamo ascoltato" ha dichiarato il direttore creativo Hugo Martin alla presentazione del BE3. "Volevate un DOOM Slayer ancora più potente? Lo avrete. Volevate ancora più demoni assatanati? In questo seguito ne avrete il doppio. Volevate vedere l'inferno disceso in terra? Quello che avete visto era solo un assaggio. Ma la cosa che più ci esalta sarà mostrarvi tutto ciò che è al di là della vostra immaginazione."

Sviluppato da id Software, DOOM Eternal porta sui vostri schermi tutta la potenza innovativa di un combattimento in prima persona rapido e brutale. Tornate nei panni dell'Uccisore del Destino per reclamare vendetta contro le armate dell'inferno. Al ritmo martellante della nuova colonna sonora di Mick Gordon, fatevi largo tra le dimensioni massacrando orde di demoni, grazie a nuove e potentissime armi e abilità.