DOOM Eternal su PC senza Denuvo: privo di protezioni dalla pirateria per un breve periodo

Nel corso della giornata odierna, venerdì 20 marzo, i giocatori hanno finalmente potuto festeggiare la pubblicazione di DOOM: Eternal, nuovo capitolo della leggendaria serie FPS.

Qualcosa, tuttavia, non è andato esattamente come previsto. Per errore, il team di Bethesda ha reso disponibile su PC una versione dello shooter priva di protezioni nei confronti della pirateria digitale. Nello specifico, non è stato rimosso dai file d'installazione di DOOM Eternal la cartella denominata "Original", contente per l'appunto l'intero titolo privo della copertura offerta dalla tecnologia Denuvo DRM. L'errore si è verificato sia per quanto riguarda la pubblicazione del gioco su Bethesda Launcher, sia per quanto riguarda Steam.

La community ha impiegato davvero poco tempo per accorgersi della problematica e segnalarla su forum quali ResetEra. Fortunatamente, nonostante l'errore, la reazione di Bethesda è stata relativamente rapida. La software house ha infatti pubblicato un'apposita patch volta a correggere la dimenticanza e a rimuovere la cartella Original.exe.



Per tutti i dettagli su questo nuovo frenetico viaggio firmato id Software, vi rimandiamo alla ricca e approfondita recensione di DOOM: Eternal redatta dal nostro Alessandro Bruni.



