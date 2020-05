DOOM Eternal: arriva Denuvo su PC, parte subito il Review Bombing su Steam

Il primo, grande aggiornamento di DOOM Eternal non ha portato con sé solamente i Demoni potenziati, i Livelli Echelen e i bilanciamenti alla campagna e alla Battlemode. A sorpresa, i giocatori PC si sono ritrovati a dover installare obbligatoriamente il sistema anti-cheat Denuvo...

Precisiamo che non si tratta della classica soluzione anti-pirateria di Denuvo, bensì di un software volto a impedire l'utilizzo di trucchi nella modalità multiplayer. Tuttavia, anche se ufficialmente necessaria solo per la Battlemode, la protezione di Denuvo devono sorbirsela anche coloro che giocano esclusivamente il single player. Id Software fa sapere che può essere disinstallata in qualsiasi momento, ma gli utenti fanno notare che vengono forzati a reinstallarla ad ogni riavvio del gioco, anche se la loro intenzione è quella di giocare la campagna.

Immancabilmente, i giocatori hanno subito fatto sentire la propria voce. Come? Con il più classico dei Reviw Bombing. La pagina del negozio di Steam è stata tempestata di recensioni negative, che hanno fatto precipitare la precedente valutazione di "Molto Positiva" all'attuale "Nella Media", con ulteriori margini di peggioramento visto l'andamento (in calce trovate il grafico con l'andamento fino ad oggi 17 maggio).

Giusto o sbagliato che sia reagire in questo modo, Denuvo ha già fatto sapere di essere al lavoro su un aggiornamento del suo anti-cheat system per escluderlo dalla campagna per giocatore singolo di DOOM Eternal, dove non ha assolutamente alcuna utilità. Purtroppo, il portavoce non è stato in grado di fornire una tempistica precisa per la pubblicazione.