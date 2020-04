DOOM Eternal, arriva oggi la Serie 2 Caffè e Mimetica

La giornata di oggi segna l’inizio di una nuova serie in DOOM Eternal: Caffè e Mimetica introduce una collezione di oggetti estetici che i giocatori possono sbloccare fino al 14 maggio, di seguito tutti i dettagli.

"Da oggi fino al 14 maggio, ottenendo PE i giocatori possono sbloccare nuove skin per le armi, icone, targhe e fantastiche skin giocatore. Fra queste ultime ci sono anche l’aristocratica skin Elementale del dolore Re rospo, la sfuggente skin Slayer mimetica nonché il sacro Graal di tutti i collezionabili: il demoniaco amante della caffeina contenuto nella Collezione Master Archvile hipster. Non dimenticare: puoi progredire nella serie semplicemente completando i livelli della campagna, giocando a Battlemode e completando le sfide settimanali."

Su Everyeye.it trovate anche la guida ai migliori easter egg di DOOM Eternal e come trovarli, oltre alla guida per sbloccare la skin Slayer 25esimo Anniversario. DOOM Eternal è disponibile ora su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, in arrivo nelle prossime settimane anche su Nintendo Switch, questa versione è ancora priva di una data di uscita ma l'attesa non dovrebbe essere troppo lunga secondo gli sviluppatori.