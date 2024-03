DOOM Eternal: arriva finalmente il supporto per le mod? Spunta un indizio

Un recente avvistamento fatto dagli utenti reddit, sembra suggerire che DOOM Eternal possa presto ricevere il supporto per le mod. Sebbene non ci sia alcuna dichiarazione al riguardo, il gioco ha ricevuto degli aggiornamenti su SteamDB, che fanno riferimento a un "modPortal" con un eseguibile "DOOMModPortal(dot)exe".

Nel 2018, id Software aveva menzionato il supporto ufficiale delle mod per lo sparatutto, ma ad oggi non c'è stato alcun aggiornamento dedicato a questo. Le cose, tuttavia, potrebbero cambiare alla luce dell'avvistamento sulle modifiche apportate alla pagina SteamDB del gioco. Che sia in arrivo un portale interamente dedicato alle mod di DOOM Eternal?

Prima che DOOM Eternal venisse pubblicato sul mercato, id Software aveva già fatto cenno di una possibile implementazione delle mod: "Non posso dire che siano proprio all'orizzonte o dietro l'angolo, ma è una cosa importante per me", aveva dichiarato nel 2018 il CEO Marty Stratto. "È importante per Robert Duffy, il nostro CTO. Si sono indubbiamente alzate le possibilità di riuscirci".

Nonostante le incoraggianti parole di Stratto, id Software non ha mai introdotto il supporto delle mod. Nel corso degli anni, tuttavia, abbiamo assistito all'arrivo di numerose mod non ufficiali di DOOM Eternal da parte della community, che ne hanno modificato l'aspetto estetico, l'interfaccia e via dicendo.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa che id Software sveli il prossimo episodio di DOOM, forse suggerito da una marchio registrato dalla software house.

